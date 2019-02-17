На Крещатике бездомный похищал детали кондиционеров
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В центе Киева правоохранители задержали мужчину, который срезал медные трубки с кондиционеров. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции, передает УНН.
Охранник одного из ресторанов на Крещатике уведомил полицию о повреждении блока кондиционера и похищения медной трубки. При отработке вызова правоохранители неподалеку от места преступления задержали злоумышленника.
По данным полиции, им оказался 38-летний бездомный. У него изъяли мешок с похищенными трубками. Известно, что подозреваемый имел помощника, которого сейчас разыскивают.
Работники полиции проверяют причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений в Киеве. Следователи отдела Печерского управления полиции начали уголовное производство по ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об аресте мужчины.
Напомним, в Киеве задержали двух мужчин, которые воровали канализационные люки.