На Хрещатику безпритульний викрадав деталі кондиціонерів

Охоронець одного із ресторанів на Хрещатику повідомив поліцію про пошкодження блоку кондиціонера та викрадення мідної трубки. При відпрацюванні виклику правоохоронці неподалік від місця злочину затримали зловмисника.

За даними поліції, ним виявився 38-річний безпритульний. У нього вилучили мішок із викраденими трубками. Відомо, що підозрюваний мав помічника, якого наразі розшукують.

Працівники поліції перевіряють причетність фігуранта до скоєння аналогічних правопорушень у Києві. Слідчі відділу Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про арешт чоловіка.

Нагадаємо, у Києві затримали двох чоловіків, які крали каналізаційні люки.