На Хмельницкую АЭС доставили оборудование для будущей достройки третьего блока: что известно
Киев • УНН
На Хмельницкую АЭС доставлен дизель-генератор мощностью 6,3 МВт для системы безопасности будущего 3-го энергоблока. Это оборудование является жизненно важным для безопасности работы энергоблока в условиях возможных обстрелов энергосистемы.
На Хмельницкую АЭС доставлено оборудование системы безопасности для будущей достройки третьего блока, передает УНН на пресс-службу АЭС.
В рамках технической помощи Литвы, на ХАЭС доставлен дизель-генератор системы безопасности ядерного реактора мощностью 6,3 МВт. Дизель-генераторы автоматически включаются в аварийных случаях при потере основного источника электроснабжения собственных нужд
В пресс-службе отметили, что именно такие дизель-генераторы помогли Запорожской АЭС избежать тяжелой аварии, когда станция теряла связь с энергосистемой Украины.
«Учитывая постоянные обстрелы россиян объектов энергосистемы, такие дизель-генераторы являются жизненно важными для безопасности работы энергоблока», - говорится в сообщении.
Добавим
Третий энергоблок ХАЭС является важной составляющей энергетической безопасности Украины, ведь он поможет укрепить энергетическую независимость государства и будет способствовать развитию атомной энергетики как надежного источника электроэнергии.
Напомним, специалисты Энергоатома активно работают над подготовкой к достройке энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС. Сейчас на площадке станции продолжаются ремонтно-восстановительные работы.
Достройка энергоблоков Хмельницкой АЭС: МАГАТЭ предоставит Украине консультативную и экспертную поддержку18 сентября 2024, 12:56 • 16121 просмотр