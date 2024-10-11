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На Хмельницкую АЭС доставили оборудование для будущей достройки третьего блока: что известно

На Хмельницкую АЭС доставили оборудование для будущей достройки третьего блока: что известно

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 18:29  •  1207 просмотра

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На Хмельницкую АЭС доставлен дизель-генератор мощностью 6,3 МВт для системы безопасности будущего 3-го энергоблока. Это оборудование является жизненно важным для безопасности работы энергоблока в условиях возможных обстрелов энергосистемы.

На Хмельницкую АЭС доставлено оборудование системы безопасности для будущей достройки третьего блока, передает УНН на пресс-службу АЭС.

В рамках технической помощи Литвы, на ХАЭС доставлен дизель-генератор системы безопасности ядерного реактора мощностью 6,3 МВт. Дизель-генераторы автоматически включаются в аварийных случаях при потере основного источника электроснабжения собственных нужд 

- говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что именно такие дизель-генераторы помогли Запорожской АЭС избежать тяжелой аварии, когда станция теряла связь с энергосистемой Украины.

«Учитывая постоянные обстрелы россиян объектов энергосистемы, такие дизель-генераторы являются жизненно важными для безопасности работы энергоблока», - говорится в сообщении.

Добавим

Третий энергоблок ХАЭС является важной составляющей энергетической безопасности Украины, ведь он поможет укрепить энергетическую независимость государства и будет способствовать развитию атомной энергетики как надежного источника электроэнергии.

Напомним, специалисты Энергоатома активно работают над подготовкой к достройке энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС. Сейчас на площадке станции продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

Достройка энергоблоков Хмельницкой АЭС: МАГАТЭ предоставит Украине консультативную и экспертную поддержку18 сентября 2024, 12:56 • 16121 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаТехнологии