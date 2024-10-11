На Хмельницьку АЕС доставили обладнання для майбутньої добудови третього блоку: що відомо
Київ • УНН
На Хмельницьку АЕС доставлено дизель-генератор потужністю 6,3 МВт для системи безпеки майбутнього 3-го енергоблоку. Це обладнання є життєво важливим для безпеки роботи енергоблоку в умовах можливих обстрілів енергосистеми.
На Хмельницьку АЕС доставлено обладнання системи безпеки для майбутньої добудови третього блоку, передає УНН на пресслужбу АЕС.
У межах технічної допомоги Литви, на ХАЕС доставлено дизель-генератор системи безпеки ядерного реактора потужністю 6,3 МВт. Дизель-генератори автоматично вмикаються у аварійних випадках при втраті основного джерела електропостачання власних потреб
У преслсжубі зауважили, що саме такі дизель-генератори допомогли Запорізькій АЕС уникнути важкої аварії, коли станція втрачала зв'язок з енергосистемою України.
"Враховуючи постійні обстріли росіян об'єктів енергосистеми, такі дизель-генератори є життєво важливими для безпеки роботи енергоблоку", - зазначено у повідомленні.
Додамо
Третій енергоблок ХАЕС є важливою складовою енергетичної безпеки України, адже він допоможе зміцнити енергетичну незалежність держави та сприятиме розвитку атомної енергетики як надійного джерела електроенергії.
Нагадаємо, фахівці Енергоатома активно працюють над підготовкою до добудови енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС. Наразі на майданчику станції тривають ремонтно-відновлювальні роботи.
Добудова енергоблоків Хмельницької АЕС: МАГАТЕ надасть Україні консультативну та експертну підтримку18.09.24, 15:56 • 16689 переглядiв