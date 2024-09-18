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Добудова енергоблоків Хмельницької АЕС: МАГАТЕ надасть Україні консультативну та експертну підтримку

Київ • УНН

 • 16685 перегляди

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив готовність надати підтримку проєкту добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС. Сторони обговорили конкретні параметри участі спеціалістів МАГАТЕ в реалізації проєкту.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час зустрічі з Міністром енергетики України Германом Галущенком в межах 68-ї Генеральної конференції МАГАТЕ підтвердив готовність Агентства надати консультаційну та експертну підтримку проєкту добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС, передає УНН із посиланням на Міненерго.

"Сторони обговорили конкретні параметри участі спеціалістів МАГАТЕ в реалізації проєкту", - йдеться у повідомленні.

За даними відомства, генеральний директор МАГАТЕ вкотре підтримав проєкт добудови блоків Хмельницької станції, наголосивши на його важливості для енергетичної безпеки України.

Раніше

У межах 68-ої Генеральної конференції МАГАТЕ у Відні міністр енергетики України Герман Галущенко обговорив з генеральним директором Міжнародного агентства з ядерної безпеки (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі практичні кроки для скорішого розширення моніторингових місій МАГАТЕ на всі високовольтні підстанції, які є об'єктами російських атак і від яких критично залежить безпечний режим роботи українських АЕС.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
rafael-hrossiРафаель Гроссі
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