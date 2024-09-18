Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с министром энергетики Украины Германом Галущенко в рамках 68-й Генеральной конференции МАГАТЭ подтвердил готовность Агентства предоставить консультационную и экспертную поддержку проекту достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

"Стороны обсудили конкретные параметры участия специалистов МАГАТЭ в реализации проекта", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, генеральный директор МАГАТЭ в очередной раз поддержал проект достройки блоков Хмельницкой станции, отметив его важность для энергетической безопасности Украины.

Ранее

В рамках 68-й Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене министр энергетики Украины Герман Галущенко обсудил с генеральным директором Международного агентства по ядерной безопасности (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси практические шаги для скорейшего расширения мониторинговых миссий МАГАТЭ на все высоковольтные подстанции, которые являются объектами российских атак и от которых критически зависит безопасный режим работы украинских АЭС.