На Хмельницкой АЭС начата подготовка к возведению двух энергоблоков: детали и особенности технологии

На Хмельницкой АЭС начинается подготовка к возведению энергоблоков ХАЭС-5 и ХАЭС-6 по технологии Westinghouse АР1000. На днях на строительной площадке станции начались подготовительные работы для строительства градирен будущих энергоблоков, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

Детали

Участие в церемонии старта проекта приняли министр энергетики Украины Герман Галущенко, посол США в Украине Бриджит Бринк, и.о. председателя правления АО "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и президент и исполнительный директор Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман.

"Это большой геополитический проект совместного интереса Украины и США. Технологии, которые мы будем вместе строить и развивать, вытеснят россиян с европейского рынка атомной энергетики", - подчеркнул Герман Галущенко.

Глава Минэнерго напомнил, что в сотрудничестве с украинскими специалистами Westinghouse за рекордные сроки изготовил новый вид ядерного топлива, что разрушило российскую монополию на рынке.

"Это был первый шаг. Сейчас мы делаем второй, чтобы подвинуть россиян с рынков благодаря сотрудничеству в построении реакторов нового для Европы типа - АР 1000. Это начало нашего большого пути к новым победам", - отметил министр.

Глава Минэнерго отметил, что АР 1000 - самая современная технология, важной особенностью которой является возможность маневрирования.

"Особая черта американской технологии АР 1000 - возможность маневрирования блоков. Сегодня враг бьет и уничтожает именно балансирующие мощности украинской энергетики, поэтому построение блоков с возможностью маневрирования очень важно для нас. И это наш ответ террористам, они никогда не лишат нас света, а новые технологии позволят нам выстоять", - отметил министр.

Посол Бриджит Бринк в свою очередь подчеркнула, что США продолжат поддержку Украины в противостоянии российской агрессии до победы в войне: "Энергетическая независимость является жизненно важной для безопасности Украины, а ядерная энергетика обеспечивает более половины ее потребностей в электроэнергии. На прошлой неделе на Хмельницкой АЭС мы отметили первый шаг в строительстве 9 современных, безопасных ядерных реакторов, которые заменят оборудование советских времен".

Петр Котин сообщил, что после завершения строительства новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС мощности станции превысят даже мощности оккупированной россиянами Запорожской АЭС, которая на сегодня является крупнейшей в Европе.

"ХАЭС №5 станет первым в Европе атомным энергоблоком, построенным по американской технологии АР 1000. Очень важно осовременить украинскую атомную энергетику, в том числе и учитывая сокращение тепловой и гидрогенерации в стране, вызванное разрушениями в результате российских ракетных обстрелов", - отметил руководитель "Энергоатома".

Добавим

Как сообщили в Минэнерго, для соответствующего строительства было разработано и утверждено технико-экономическое обоснование. Сейчас идет подготовка законопроекта для дальнейшего рассмотрения Правительством и Верховной Радой Украины. Технология AP 1000 лицензирована Комиссией по ядерному регулированию США.