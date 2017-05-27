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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Хмельницкой области сошел с рельсов пассажирский поезд, госпитализированы пять человек - В.Балчун

Киев • УНН

 • 12540 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Сегодня утром на станции Негин результате столкновения с маневровым локомотивом произошел сход локомотива и первого вагона пассажирского поезда 139 Киев - Каменец-Подольский. Жертв нет. Об этом не своей странице в Facebook написал Председатель ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун, передает УНН.

В Хмельницкой области сошел с рельсов пассажирский поезд, госпитализированы пять человек - В.Балчун

"Сегодня утром на станции Негин результате столкновения с маневровым локомотивом произошел сход локомотива и первых двух вагонов пассажирского поезда 139 Киев - Каменец-Подильський. Врачами скорой помощи госпитализированы 4 ребенка и 1 взрослый", - сообщил он.

В.Балчун отметил, что уже организован вывоз пассажиров автобусами в Каменец-Подольский.

"На место происшествия для выяснения обстоятельств происшествия и организации необходимой помощи выехала комиссия в составе представителей центрального аппарата и регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", - добавил он.

"Комиссия, работающая на месте инцидента на станции Негин, делает уточнение: произошел сход одного, первого вагона пассажирского поезда 139", - уточнил В.Балчун.

Как сообщал УНН, в Греции пассажирский поезд сошел с рельсов.

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