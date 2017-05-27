На Хмельниччині зійшов з рейок пасажирський поїзд, госпіталізовано п'ятеро осіб - В.Балчун
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Сьогодні вранці на станції Нігин внаслідок зіткнення з маневровим локомотивом стався схід локомотива і першого вагона пасажирського поїзда 139 Київ - Кам'янець-Подільський. Жертв немає. Про це не своїй сторінці у Facebook написав Голова ПАТ “Укрзалізниця” Войцех Балчун, передає УНН.
“Сьогодні вранці на станції Нігин внаслідок зіткнення з маневровим локомотивом стався схід локомотива і перших двох вагонів пасажирського поїзда 139 Київ — Кам’янець-Подільський. Лікарями швидкої допомоги шпиталізовано 4 дитини і 1 дорослий”, — повідомив він.
В.Балчун зауважив, що вже організовано вивезення пасажирів автобусами до Кам’янця-Подільського.
“На місце події для з’ясування обставин пригоди та організації необхідної допомоги виїхала комісія у складі представників центрального апарату та регіональної філії “Південно-Західна залізниця”, — додав він.
"Комісія, що працює на місці інциденту на станції Нігин, робить уточнення: стався схід одного, першого, вагона пасажирського поїзда 139", - уточнив В.Балчун.
Як повідомляв УНН, у Греції пасажирський поїзд зійшов з рейок.