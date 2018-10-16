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В Хмельницкой области за попытку рейдерства задержали адвоката

В Хмельницкой области за попытку рейдерства задержали адвоката

Киев  •  УНН

 • 15857 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Подавляющее количество молодых людей, задержанных за попытку рейдерского захвата офиса агрокомпании в Хмельницкой области, – жители Киева. Среди задержанных есть адвокат. Об этом сообщил отдел коммуникации управления областной полиции, передает УНН.

Так, сигнал о рейдерстве поступил в полицию вчера около 15:30 часов от охранника офиса предприятия, базирующийся в городе Шепетовка. Он сообщил, что около 30 молодых людей спортивного телосложения в масках, перелезши через бетонный забор, проникли на территорию фирмы.

"Злоумышленники краской-распылителем закрасили глазки всех камер наблюдения по периметру здания, чтобы их невозможно было заметить заранее. Предъявив пакет документов, якобы удостоверяющие право собственности, мужчины заявили, что они представляют нового хозяина предприятия", – рассказали в полиции.

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Во время спецоперации выяснилось, что все молодые люди не старше 30 лет. Подавляющее большинство из них – жители столицы. Среди них и один адвокат, который сопровождал рейдеров.

"Работники Шепетовского отдела полиции совместно с бойцами роты специального назначения полиции Хмельницкой области задержали 30 человек, пытавшихся совершить рейдерский захват известной в Украине аграрной компании", – отметил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

Сейчас следователи выясняют, по чьей указке и на основании чего действовали злоумышленники. По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 статьи 206 УК Украины, то есть противодействие законной хозяйственной деятельности. Санкция этой статьи предусматривает максимальную ответственность – лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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Напомним, в Кировоградской области правоохранители пресекли попытку рейдерского захвата полей одного из агропредприятий.

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