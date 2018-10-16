На Хмельниччині за спробу рейдерства затримали адвоката

Так, сигнал про рейдерство надійшов до поліції вчора близько 15:30 години від охоронця офісу підприємства, який базується у місті Шепетівка. Він повідомив, що близько 30 молодиків спортивної тілобудови у масках, перелізши через бетонний паркан, проникли на територію фірми.

"Зловмисники фарбою-розпилювачем зафарбували вічка усіх камер спостереження по периметру будівлі, щоб їх неможливо було помітити завчасно. Пред'явивши пакет документів, які начебто засвідчують право власності, чоловіки заявили, що вони представляють нового господаря підприємства", – розповіли в поліції.

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Під час спецоперації з'ясувалося, що всі молоді люди не старші 30 років. Переважна більшість з них – мешканці столиці. Серед них і один адвокат, який супроводжував рейдерів.

"Працівники Шепетівського відділу поліції спільно з бійцями роти спеціального призначення поліції Хмельницької області затримали 30 осіб, які намагалися вчинити рейдерське захоплення відомої в Україні аграрної компанії", – зазначив голова Нацполіції України Сергій Князєв.

Наразі слідчі з'ясовують, за чиєю вказівкою і на підставі чого діяли зловмисники. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 статті 206 КК України, тобто протидія законній господарській діяльності. Санкція цієї статті передбачає максимальну відповідальність – позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

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Нагадаємо, у Кіровоградській області правоохоронці припинили спробу рейдерського захоплення полів одного з агропідприємств.