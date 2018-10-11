Масові сутички на елеваторі: суд у Харкові лишив Ширяєва під вартою
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Харківський апеляційний суд залишив без змін ухвалу суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому керівнику "Східного корпусу" Олегу Ширяєву, підозрюваного в організації рейдерсього захоплення. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури.
Так, сьогодні апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу захисника Ширяєва, подану на ухвалу Київського райсуду Харкова щодо взяття підозрюваного під варту.
"Щодо Ширяєва запобіжний захід залишився без змін. У сумі розглянуто вже 15 апеляцій. Всі залишилися без задоволення", – зазначили у прокуратурі.
Нагадаємо, колишнього керівника "Східного корпусу" Олега Ширяєва затримали за підозрою в організації рейдерського нападу на комплекс "Зерновий елеватор" у Зміївському районі Харківської області. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Також суд взяв під варту ще 22 підозрюваних в участі в сутичках.
Апеляційний суд Харківської області залишив під вартою 12 підозрюваних у злочині.
Як повідомляв УНН, 11 вересня сталася масова бійка зі стріляниною у селищі Занки Харківської області на місцевому елеваторі. У ній взяли участь кілька десятків людей. Внаслідок сутичок постраждали семеро осіб.