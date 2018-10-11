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Масові сутички на елеваторі: суд у Харкові лишив Ширяєва під вартою

Київ • УНН

 • 11181 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Харківський апеляційний суд залишив без змін ухвалу суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому керівнику "Східного корпусу" Олегу Ширяєву, підозрюваного в організації рейдерсього захоплення. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури.

Так, сьогодні апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу захисника Ширяєва, подану на ухвалу Київського райсуду Харкова щодо взяття підозрюваного під варту.

"Щодо Ширяєва запобіжний захід залишився без змін. У сумі розглянуто вже 15 апеляцій. Всі залишилися без задоволення", – зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, колишнього керівника "Східного корпусу" Олега Ширяєва затримали за підозрою в організації рейдерського нападу на комплекс "Зерновий елеватор" у Зміївському районі Харківської області. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також суд взяв під варту ще 22 підозрюваних в участі в сутичках.

Апеляційний суд Харківської області залишив під вартою 12 підозрюваних у злочині.

Як повідомляв УНН, 11 вересня сталася масова бійка зі стріляниною у селищі Занки Харківської області на місцевому елеваторі. У ній взяли участь кілька десятків людей. Внаслідок сутичок постраждали семеро осіб.

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