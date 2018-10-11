Массовые стычки на элеваторе: суд в Харькове оставил Ширяева под стражей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Харьковский апелляционный суд оставил без изменений решение суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему руководителю "Восточного корпуса" Олегу Ширяеву, подозреваемого в организации рейдерского захвата. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Так, сегодня апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу защитника Ширяева, представленную на решение Киевского райсуда Харькова о взятии подозреваемого под стражу.
"Относительно Ширяева мера пресечения остался без изменений. Итого рассмотрено уже 15 апелляций. Все остались без удовлетворения", – отметили в прокуратуре.
Напомним, бывшего руководителя "Восточного корпуса" Олега Ширяева задержали по подозрению в организации рейдерского нападения на комплекс "Зерновой элеватор" в Змиевском районе Харьковской области. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Также суд взял под стражу еще 22 подозреваемых в участии в стычках.
Апелляционный суд Харьковской области оставил под стражей 12 подозреваемых в преступлении.
Как сообщал УНН, 11 сентября произошла массовая драка со стрельбой в поселке Занки Харьковской области на местном элеваторе. В ней приняли участие несколько десятков человек. В результате столкновений пострадали семь человек.