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Массовые стычки на элеваторе: суд в Харькове оставил Ширяева под стражей

Массовые стычки на элеваторе: суд в Харькове оставил Ширяева под стражей

Киев  •  УНН

 • 11181 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Харьковский апелляционный суд оставил без изменений решение суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему руководителю "Восточного корпуса" Олегу Ширяеву, подозреваемого в организации рейдерского захвата. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Так, сегодня апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу защитника Ширяева, представленную на решение Киевского райсуда Харькова о взятии подозреваемого под стражу.

"Относительно Ширяева мера пресечения остался без изменений. Итого рассмотрено уже 15 апелляций. Все остались без удовлетворения", – отметили в прокуратуре.

Напомним, бывшего руководителя "Восточного корпуса" Олега Ширяева задержали по подозрению в организации рейдерского нападения на комплекс "Зерновой элеватор" в Змиевском районе Харьковской области. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также суд взял под стражу еще 22 подозреваемых в участии в стычках.

Апелляционный суд Харьковской области оставил под стражей 12 подозреваемых в преступлении.

Как сообщал УНН, 11 сентября произошла массовая драка со стрельбой в поселке Занки Харьковской области на местном элеваторе. В ней приняли участие несколько десятков человек. В результате столкновений пострадали семь человек.

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