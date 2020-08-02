В Хмельницкой области уже выявлено 1188 случаев COVID-19

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 46535 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102905 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107842 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 135419 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111278 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132424 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102277 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102614 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104465 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102080 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Хмельницкой области уже выявлено 1188 случаев COVID-19

В Хмельницкой области уже выявлено 1188 случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11088 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. По состоянию на вечер 1 августа в Хмельницкой области зарегистрировано 1188 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Хмельницкий ОГА.

“В Хмельницкой области зарегистрировано 1188 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 75 — дети, 162 — медработники”, — говорится в сообщении.

Так, за сутки выявлено 23 новых случая заболевания.

“На лечении находится 214 человек, из них 75 лечится стационарно, 139 — амбулаторно. Из них 15 — дети, 14 — медработники”, — говорится в сообщении.

“Выздоровели 950 человек (80,0% от подтвержденных случаев), из них 60 — дети, 147 — медработники. Количество летальных случаев в области — 24”, — добавляется в сообщении ОГА.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 71 056 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1709 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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