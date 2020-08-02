В Хмельницкой области уже выявлено 1188 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. По состоянию на вечер 1 августа в Хмельницкой области зарегистрировано 1188 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Хмельницкий ОГА.
“В Хмельницкой области зарегистрировано 1188 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 75 — дети, 162 — медработники”, — говорится в сообщении.
Так, за сутки выявлено 23 новых случая заболевания.
“На лечении находится 214 человек, из них 75 лечится стационарно, 139 — амбулаторно. Из них 15 — дети, 14 — медработники”, — говорится в сообщении.
“Выздоровели 950 человек (80,0% от подтвержденных случаев), из них 60 — дети, 147 — медработники. Количество летальных случаев в области — 24”, — добавляется в сообщении ОГА.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 71 056 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1709 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.