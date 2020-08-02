На Хмельниччині вже виявлено 1188 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Станом на вечір 1 серпня в Хмельницькій області зареєстровано 1188 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Хмельницкої ОДА.
"В Хмельницькій області зареєстровано 1188 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 75 - діти, 162 - медпрацівники", - йдеться у повідомленні.
Так, за добу виявлено 23 нових випадки захворювання.
"На лікуванні перебуває 214 осіб, з них 75 лікується стаціонарно, 139 - амбулаторно. З них 15 - діти, 14 - медпрацівники", - йдеться у повідомленні.
"Одужали 950 осіб (80,0% від підтверджених випадків), з них 60 - діти, 147 - медпрацівники. Кількість летальних випадків в області - 24", - додається у повідомленні ОДА.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 71 056 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1709 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.