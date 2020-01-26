В Хмельницкой области в результате взрыва гранаты во дворе многоэтажки погиб мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В Хмельницкой области возле двора пятиэтажного дома взорвалась граната, в результате чего погиб 27-летний мужчина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Хмельницкой области.
Работники полиции Хмельницкой области расследуют обстоятельства взрыва во дворе одной из многоэтажек Староконстантинова, в результате которого погиб 27-летний мужчина.
"ЧП произошло сразу после полуночи 26 января. В дежурную часть Староконстантиновского отдела полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что во дворе рядом с пятиэтажкой взорвался неизвестный предмет и погиб мужчина", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и взрыво-техническая служба Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области.
В ходе обследования места происшествия и проведения следственных действий полицейские выяснили, что во дворе взорвалась граната "РГД-5". Вероятной причиной взрыва стало незаконное обращение с взрывчатыми веществами местного жителя, который от полученных травм погиб на месте.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины - "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
Напомним, в Днепре в квартире взорвалась граната, в результате взрыва пострадали два человека.