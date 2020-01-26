На Хмельниччині внаслідок вибуху гранати у дворі багатоповерхівки загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. На Хмельниччині біля двору п’ятиповерхового будинку вибухнула граната, внаслідок чого загинув 27-річний чоловік. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Хмельницькій області.
Працівники поліції Хмельницької області розслідують обставини вибуху у дворі однієї з багатоповерхівок Старокостянтинова, в результаті якого загинув 27-річний чоловік.
"Подія сталася одразу після півночі 26 січня. До чергової частини Старокостянтинівського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що на подвір‘ї поруч з п‘ятиповерхівкою вибухнув невідомий предмет і загинула людина", - сказано у повідомленні.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія та вибухо-технічна служба Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.
В ході обстеження місця події та проведення слідчих дій поліцейські з‘ясували, що у дворі вибухнула граната "РГД-5". Ймовірною причиною вибуху стало незаконне поводження з вибуховими речовинами місцевого мешканця, який від отриманих травм загинув на місці.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України - "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".
Нагадаємо, у Дніпрі у квартирі вибухнула граната, в результаті вибуху постраждали двоє людей.