В Хмельницкой области выявлено 230 случаев COVID-19

“Выявлено 9 новых случаев болезни: 3 — в Каменец-Подольском районе (контактные, лечатся амбулаторно), первый Дунаевецком районе (контактный, лечится амбулаторно), первый Славутском районе (госпитализирован с пневмонией в Хмельницкую инфекционную больницу), 3 — в г. Староконстантинов (2 контактных, лечатся амбулаторно, 1 — госпитализирован с пневмонией в Хмельницкую инфекционную больницу) и первый Старкостянтинивском районе (лечится амбулаторно)”, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сегодня, в частности, выписали из Хмельницкой инфекционной больницы пациентку из Каменец-Подольского района. Она оправилась от COVID-19, что подтверждено двумя отрицательными результатами ПЦР-исследований.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 16 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 456 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.