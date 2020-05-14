На Хмельниччині виявлено 230 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Станом на 20:00 14 травня в Хмельницькій області зареєстровано 230 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 57 одужало, 9 летальних випадків. Про це повідомляє сторінка Хмельницької ОДА у Facebook, передає УНН.
“Виявлено 9 нових випадків хвороби: 3 — у Кам‘янець-Подільському районі (контактні, лікуються амбулаторно), 1 — у Дунаєвецькому районі (контактний, лікується амбулаторно), 1 — у Славутському районі (госпіталізований з пневмонією до Хмельницької інфекційної лікарні), 3 — у м.Старокостянтинові, (2 контактних, лікуються амбулаторно, 1 — госпіталізований з пневмонією до Хмельницької інфекційної лікарні) та 1 — у Старкостянтинівському районі (лікується амбулаторно)”, — йдеться у повідомленні.
У пресслужбі додали, що сьогодні, зокрема, виписали з Хмельницької інфекційної лікарні пацієнтку з Кам’янець-Подільського району. Вона одужала від COVID-19, що підтверджено двома негативними результатами ПЛР-досліджень.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 16 847 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 456 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.