В Хмельницкой области в ДТП погибла женщина

Установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Sharan, двигаясь по улице Нигинское шоссе, совершил наезд на 60-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу в неустановленном месте. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины. Следственные действия в настоящее время продолжаются.

Напомним, вчера, 27 октября, в Ивано-Франковске от полученных телесных повреждений, в результате наезда автомобиля Volkswagen Passat, велосипедист скончался на месте происшествия.