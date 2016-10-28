В Хмельницкой области в ДТП погибла женщина
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 28 октября. УНН. В Каменец-Подольском в ДТП погибла женщина. Об этом сообщили УНН в СК ГУНП в Хмельницкой области.
Установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Sharan, двигаясь по улице Нигинское шоссе, совершил наезд на 60-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу в неустановленном месте. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины. Следственные действия в настоящее время продолжаются.
Напомним, вчера, 27 октября, в Ивано-Франковске от полученных телесных повреждений, в результате наезда автомобиля Volkswagen Passat, велосипедист скончался на месте происшествия.