На Хмельниччині у ДТП загинула жінка
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Кам’янець-Подільському у ДТП загинула жінка. Про це УНН повідомили у СК ГУНП у Хмельницькій області.
Встановлено, що водій автомобіля Volkswagen Sharan, рухаючись по вулиці Нігинське шосе, скоїв наїзд на 60-річну місцеву жительку, яка переходила дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм постраждала померла на місці.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами” Кримінального кодексу України. Слідчі дії наразі тривають.
Нагадаємо, вчора, 27 жовтня, в Івано-Франківську внаслідок отриманих тілесних ушкоджень, внаслідок наїзду автомобіля Volkswagen Passat, велосипедист помер на місці події.