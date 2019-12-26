В Хмельницкой области сотрудник СБУ насмерть сбил двух человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Следователи ГБР расследуют обстоятельства ДТП с участием оперуполномоченного УСБУ в Хмельницкой области, в котором погибли два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации 25 декабря около 20 часов правоохранитель, находясь за рулем служебного автомобиля марки Daewoo Lanos, совершил наезд на двух пешеходов - мужчину и женщину. Пострадавшие, которые переходили дорогу в неустановленном месте, от полученных травм погибли на месте происшествия.
Установлено, что автомобиль двигался с превышением скорости.
Действия правоохранителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц).
В случае доказательства вины правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Напомним, сотрудника Службы безопасности Украины подозревают в совершении смертельного ДТП недалеко от Луцка.