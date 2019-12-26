На Хмельниччині співробітник СБУ на смерть збив двох людей

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Слідчі ДБР розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, за участю оперуповноваженого УСБУ у Хмельницькій області, в якій загинуло двоє людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією 25 грудня близько 20 години правоохоронець, перебуваючи за кермом службового автомобіля марки Daewoo Lanos, скоїв наїзд на двох пішоходів – чоловіка та жінку. Потерпілі, які переходили дорогу у невстановленому місці, від отриманих травм загинули на місці події.

Встановлено, що автомобіль рухався з перевищенням швидкості.

Дії правоохоронця кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили загибель кількох осіб).

У разі доведення вини правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, співробітника Служби безпеки України підозрюють у скоєнні смертельної ДТП неподалік Луцька.

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