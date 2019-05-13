В Хмельницкой области мошенник из СИЗО торговал несуществующим горючим
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Хмельницкой области мошенник, организовав преступную группу, торговал из СИЗО несуществующим горючим. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
Правоохранители установили, что ранее судимый за имущественные преступления 42-летний житель Львовской области, находясь под стражей в следственном изоляторе, звонил потерпевшим и, представляясь работником АЗС, предлагал приобрести топливо по сниженной стоимости.
К преступной деятельности как соучастников он привлек еще двух знакомых, которые находились на свободе. Так, по данным правоохранителей, злоумышленник убеждал потерпевших приехать к подысканным другими членами группы автозаправочным станциям, где во время общения "покупатели" отдавали мошенникам деньги.
Далее злоумышленники, ссылаясь на необходимость решения определенных организационных вопросов, исчезали с места преступления, а обманутые граждане продолжали ожидать товар.
Отмечается, что правоохранителям удалось задокументировать пять эпизодов преступной деятельности организованной группы, во время которой ее члены завладели средствами на сумму почти 100 000 грн.
Сейчас организатору преступной группировки и его членам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное повторно, в составе организованной группы). Злоумышленникам грозит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, осужденный, находясь в колонии, украл автомобиль и 15 тыс. грн благодаря телефонному мошенничеству.