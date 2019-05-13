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На Хмельниччині шахрай з СІЗО торгував неіснуючим пальним

На Хмельниччині шахрай з СІЗО торгував неіснуючим пальним

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. У Хмельницькій області шахрай, організувавши злочинну групу, торгував з СІЗО неіснуючим пальним. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури області.

Правоохоронці встановили, що раніше судимий за майнові злочини 42-річний мешканець Львівщини, перебуваючи під вартою у слідчому ізоляторі, телефонував до потерпілих та, представляючись працівником АЗС, пропонував придбати пальне за зниженою вартістю.

До злочинної діяльності як співучасників він залучив ще двох знайомих, які перебували на волі. Так, за даними правоохоронців, зловмисник переконував потерпілих приїхати до підшуканих іншими членами групи автозаправних станцій, де під час спілкування "покупці" віддавали шахраям кошти.

Далі зловмисники, посилаючись на необхідність вирішення певних організаційних питань, зникали з місця злочину, а ошукані громадяни продовжували очікувати на товар.

Зазначається, що правоохоронцям вдалось задокументувати п’ять епізодів злочинної діяльності організованої групи, під час якої її члени заволоділи коштами на суму майже 100 тисяч грн.

Наразі організатору злочинного угрупування та його членам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене повторно, у складі організованої групи). Зловмисникам загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, засуджений, перебуваючи у колонії, викрав автомобіль і 15 тис. грн завдяки телефонному шахрайству

Українські Національні Новини

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