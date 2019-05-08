Засуджений, перебуваючи у колонії, викрав автомобіль і 15 тис. грн завдяки телефонному шахрайству
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. За належного процесуального керівництва прокурорів Літинського відділу Калинівської місцевої прокуратури Вінницької області, у стислі строки, закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення засудженим, що відбуває покарання у Державній установі "Літинська виправна колонія (№123)", злочинів, передбачених ст. 289, 190 КК України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Вінницької області.
Так, зловмисник, відбуваючи покарання у місцях позбавлення волі за вчинення майнових злочинів, використовуючи засоби мобільного зв’язку, під приводом здійснення ремонтних робіт, організував незаконне заволодіння автомобілем марки "Ford" вартістю майже 100 тис. грн.
Крім того, продовжуючи злочинну діяльність, використовуючи посередників, засуджений шахрайським шляхом ще тричі заволодів коштами власника автомобіля у розмірі 15 тис. грн, перераховані останнім на різні карткові рахунки начебто для здійснення ремонтних робіт цього ж автомобіля.
З урахуванням зібраних у кримінальному провадженні доказів у найкоротші строки після повідомлення зазначеній особі про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно, що завдало значної матеріальної шкоди) та ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство вчинене повторно) прокурор звернувся до суду з обвинувальним актом.
Нагадаємо, вінницька місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо шахрайки, яка під приводом “зняття порчі” викрала майже 5 млн грн.