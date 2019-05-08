Осужденный, находясь в колонии, похитил автомобиль и 15 тыс. грн, благодаря телефонному мошенничеству
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. При надлежащем процессуальным руководством прокуроров Латинского отдела Калиновской местной прокуратуры Винницкой области, в сжатые сроки, закончено досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения осужденным, отбывающим наказание в Государственном учреждении "Литинская исправительная колония (№123)", преступлений, предусмотренных ст. 289, 190 УК Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.
Так, злоумышленник, отбывая наказание в местах лишения свободы за совершение имущественных преступлений, используя средства мобильной связи, под предлогом проведения ремонтных работ, организовал незаконное завладение автомобилем марки "Ford" стоимостью почти 100 тыс. грн.
Кроме того, продолжая преступную деятельность, используя посредников, осужденный мошенническим путем еще трижды завладел средствами владельца автомобиля в размере 15 тыс. грн, перечисленные последним на различные карточные счета якобы для осуществления ремонтных работ этого же автомобиля.
С учетом собранных в уголовном производстве доказательств в кратчайшие сроки после сообщения указанному лицу о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенное повторно, причинившее значительный материальный ущерб) и ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество совершенное повторно) прокурор обратился в суд с обвинительным актом.
Напомним, винницкая местная прокуратура направила в суд обвинительный акт по мошеннице, которая под предлогом "снятия порчи" похитила почти 5 млн грн.