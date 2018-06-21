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В Хмельницкой области орудуют мошенники, которые выдают себя за руководителей прокуратуры

В Хмельницкой области орудуют мошенники, которые выдают себя за руководителей прокуратуры

Киев  •  УНН

 • 8129 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Мошенники, которые выдают себя за руководителей прокуратуры области, появились в Хмельницкой области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

"Сегодня от имени руководства прокуратуры Хмельницкой области в адрес руководителей предприятий и учреждений области поступают телефонные сообщения с требованиями предоставить помощь в виде денежных средств для решения разного рода вопросов неправовым способом", – говорится в сообщении.

Прокуратура призвала информировать ведомство об известных фактах мошенничества для выявления и недопущения подобных случаев.

Напомним, мошенник под видом "мольфара" выманил у жителя Тернопольской области 25 тыс. долл. за получение крупной суммы страховки за погибшую в Италии жену.

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