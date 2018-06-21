В Хмельницкой области орудуют мошенники, которые выдают себя за руководителей прокуратуры
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Мошенники, которые выдают себя за руководителей прокуратуры области, появились в Хмельницкой области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.
"Сегодня от имени руководства прокуратуры Хмельницкой области в адрес руководителей предприятий и учреждений области поступают телефонные сообщения с требованиями предоставить помощь в виде денежных средств для решения разного рода вопросов неправовым способом", – говорится в сообщении.
Прокуратура призвала информировать ведомство об известных фактах мошенничества для выявления и недопущения подобных случаев.
Напомним, мошенник под видом "мольфара" выманил у жителя Тернопольской области 25 тыс. долл. за получение крупной суммы страховки за погибшую в Италии жену.