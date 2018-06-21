На Хмельниччині орудують шахраї, які видають себе за керівників прокуратури
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Шахраї, які видають себе за керівників прокуратури Хмельницької області, з’явилися на Хмельниччині. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
"Сьогодні від імені керівництва прокуратури Хмельницької області на адресу керівників підприємств та установ області надходять телефонні повідомлення з вимогами надати допомогу у вигляді грошових коштів для вирішення різного роду питань у неправовий спосіб", – йдеться в повідомленні.
Прокуратура закликала інформувати відомство про відомі факти шахрайства для виявлення та недопущення подібних випадків.
Нагадаємо, шахрай під виглядом "мольфара" видурив у жителя Тернопільщини 25 тис. дол. за отримання великої суми страховки за померлу в Італії дружину.