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На Хмельниччині орудують шахраї, які видають себе за керівників прокуратури

На Хмельниччині орудують шахраї, які видають себе за керівників прокуратури

Київ • УНН

 • 8129 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Шахраї, які видають себе за керівників прокуратури Хмельницької області, з’явилися на Хмельниччині. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.

"Сьогодні від імені керівництва прокуратури Хмельницької області на адресу керівників підприємств та установ області надходять телефонні повідомлення з вимогами надати допомогу у вигляді грошових коштів для вирішення різного роду питань у неправовий спосіб", – йдеться в повідомленні.

Прокуратура закликала інформувати відомство про відомі факти шахрайства для виявлення та недопущення подібних випадків.

Нагадаємо, шахрай під виглядом "мольфара" видурив у жителя Тернопільщини 25 тис. дол. за отримання великої суми страховки за померлу в Італії дружину. 

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