На Хмельнитчине на нужды ВСУ уже передали 37 автомобилей, изъятых у нетрезвых водителей

Цитата

"10 Автомобилей в день мы изымаем у людей, которые садятся пьяными за руль. Меня удивляет желание людей именно таким способом помогать вооруженным Силам Украины. Пьяницы, сколько у вас еще есть автомобилей?"- Спросил глава ОВА.

Детали

Сергей Гамалий добавил, что на штрафплощадке находятся еще 200 авто.

Ранее

В Ровно патрульные полицейские задержали двух женщин в алкогольном и наркотическом опьянении и конфисковали их авто для нужд обороны.