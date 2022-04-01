На Хмельнитчине на нужды ВСУ уже передали 37 автомобилей, изъятых у нетрезвых водителей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Хмельницкой области на нужды ВСУ уже передали 37 автомобилей, изъятых у нетрезвых водителей, еще 200 на очереди, сообщил начальник областной военной администрации Сергей Гамалий. Об этом информирует УНН.
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"10 Автомобилей в день мы изымаем у людей, которые садятся пьяными за руль. Меня удивляет желание людей именно таким способом помогать вооруженным Силам Украины. Пьяницы, сколько у вас еще есть автомобилей?"- Спросил глава ОВА.
Детали
Сергей Гамалий добавил, что на штрафплощадке находятся еще 200 авто.
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В Ровно патрульные полицейские задержали двух женщин в алкогольном и наркотическом опьянении и конфисковали их авто для нужд обороны.