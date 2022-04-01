На Хмельниччині на потреби ЗСУ вже передали 37 автомобілів, вилучених у нетверезих водіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. На Хмельниччині на потреби ЗСУ вже передали 37 автомобілів, вилучених у нетверезих водіїв, ще 200 на черзі, повідомив начальник Обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Про це інформує УНН.
Цитата
"10 автомобілів в день ми вилучаємо у людей, які сідають п’яними за кермо. Мене дивує бажання людей саме в такий спосіб допомагати Збройним Силам України. П’янички, скільки в вас ще є автомобілів?" – запитав очільник ОВА.
Деталі
Сергій Гамалій додав, що на штрафмайданчику знаходяться ще 200 авто.
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