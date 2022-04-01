На Хмельниччині на потреби ЗСУ вже передали 37 автомобілів, вилучених у нетверезих водіїв

Цитата

"10 автомобілів в день ми вилучаємо у людей, які сідають п’яними за кермо. Мене дивує бажання людей саме в такий спосіб допомагати Збройним Силам України. П’янички, скільки в вас ще є автомобілів?" – запитав очільник ОВА.

Деталі

Сергій Гамалій додав, що на штрафмайданчику знаходяться ще 200 авто.

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У Рівному патрульні поліцейські затримали двох жінок в алкогольному та наркотичному сп'янінні та конфіскували їхні авто для потреб оборони.