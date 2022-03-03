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Рівненські патрульні конфіскували два автомобілі у жінок в стані сп'яніння для потреб оборони

Рівненські патрульні конфіскували два автомобілі у жінок в стані сп'яніння для потреб оборони

Київ • УНН

 • 677673 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. У Рівному патрульні поліцейські затримали двох жінок в алкогольному та наркотичному сп'янінні та конфіскували їхні авто для потреб оборони. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію області.

Деталі

Патрульні зупинили Volkswagen де за кермом перебувала 27-річна водійка з ознаками наркотичного сп'яніння. В присутності двох свідків жінка відмовилась від проходження огляду на визначення стану сп’яніння. Інспектори склали на порушницю протокол за ч. 2 ст. 130 КУпАП (Повторне, протягом року, керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

В другому випадоку патрульні виявили в 31-річної водійки авто Mazda ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на стан сп’яніння жінка відмовилася. Поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування в стані сп’яніння).

Патрульні вилучили транспортні засіби на потреби оборони.

Цитата

"Нагадуємо — за керування в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння автомобіль поліцейські одразу ж вилучають на потреби ЗСУ і ТрО", - повідомили в патрульній поліції Рівненської області.

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