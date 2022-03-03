Ровенские патрульные конфисковали два автомобиля у женщин в состоянии опьянения для нужд обороны

Детали

Патрульные остановили Volkswagen где за рулем находилась 27-летняя водитель с признаками наркотического опьянения. В присутствии двух свидетелей, женщина отказалась от прохождения освидетельствования на определение состояния опьянения. Инспекторы составили на нарушительницу протокол по ч. 2 Ст. 130 КУпАП (Повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Во втором случае патрульные обнаружили у 31-летней водительницы авто Mazda признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась. Полицейские составили протокол по ч. 1 Ст. 130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения).

Патрульные изъяли транспортные средства на нужды обороны.

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"Напоминаем — за управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения автомобиль полицейские сразу же изымают на нужды ВСУ и ТрО", - сообщили в патрульной полиции Ровенской области.