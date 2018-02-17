В Хмельницкой области горело кафе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. 16 февраля в 23:59 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в помещении кафе "ФАМИЛИЯ" на ул. Каменецкая в г. Хмельницький, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По повышенному номеру вызова прибыли пожарные 1-го государственного пожарно-спасательного отряда. На месте происшествия разведка установила, что горит древесный уголь в подвальном помещении кафе. На момент инцидента в помещении находилось 3 человека. Пожарные вывели людей в безопасное место", - говорится в сообщении.
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Из-за сильного задымления чрезвычайники работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.
Пожар локализован в 00:11 и в 00:20 - ликвидирован.
Пострадавших и погибших на пожаре не выявлено. Причина возгорания устанавливается.