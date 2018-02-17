На Хмельниччині горіло кафе
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. 16 лютого о 23:59 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу у приміщенні кафе “ФАМІЛІЯ” на вул. Кам’янецька в м. Хмельницький, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
"За підвищеним номером виклику прибули вогнеборці 1-го державного пожежно-рятувального загону. На місці події розвідка встановила, що горить деревне вугілля у підвальному приміщенні кафе. На момент інциденту у приміщенні знаходилося 3 людей. Вогнеборці вивели людей у безпечне місце," - йдеться в повідомленні.
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В складі ланок газодимозахисної служби рятувальники приступили до гасіння пожежі. Через сильне задимлення надзвичайники працювали у апаратах захисту органів дихання та зору.
Пожежу локалізовано о 00:11 та о 00:20 - ліквідовано.
Постраждалих та загиблих на пожежі не виявлено. Причина загоряння встановлюється.