В Хмельницкой области были слышны взрывы, сработала ПВО – председатель ОВА

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"В области продолжается "Воздушная тревога". В области были слышны звуки взрывов. Сработало ПВО. Просьба ко всем оставаться в укрытиях!", - написал Гамалий.

Дополнение

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о новой волне запуска российскими оккупантами ракет.

В ряде областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога, затем она распространилась на все области Украины. Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщал о массовом пуске ракет Х-101 с Ту-95 из рф.