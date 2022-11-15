На Хмельниччині було чути вибухи, спрацювала ППО – голова ОВА

Цитата

"В області триває "Повітряна тривога". В області було чути звуки вибухів. Спрацювало ППО. Прохання до усіх залишатися в укриттях!", - написав Гамалій.

Доповнення

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про нову хвилю запуску російськими окупантами ракет.

У низці областей України було оголошено повітряну тривогу, потім вона поширилася на всі області України. Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляв про масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95 з рф.