На Хмельниччині було чути вибухи, спрацювала ППО – голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Хмельницькій області було чути звуки вибухів. Спрацювала ППО. Про це в Telegram повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує УНН.
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"В області триває "Повітряна тривога". В області було чути звуки вибухів. Спрацювало ППО. Прохання до усіх залишатися в укриттях!", - написав Гамалій.
Доповнення
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про нову хвилю запуску російськими окупантами ракет.
У низці областей України було оголошено повітряну тривогу, потім вона поширилася на всі області України. Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляв про масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95 з рф.