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В Хмельницкой области 8-летний мальчик выстрелил в глаз сестре из винтовки

Киев • УНН

 • 17343 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Хмельницкой области 8-летний мальчик из винтовки выстрелил в глаз своей 10-летней сестре. Девочка в тяжелом состоянии находится в реанимации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Хмельницкой области.

В Хмельницкой области 8-летний мальчик выстрелил в глаз сестре из винтовки

"О 10-летней девочке, которую без сознания с пулевым ранением глаза в районную больницу привезла карета скорой помощи, в Староконстантиновский отдела полиции сообщила дежурная медсестра. В медицинское учреждение сразу выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что ранение ребенку нанес младший брат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что трагедия произошло 31 августа около 22:00 часов в одном из сел Староконстантиновского района. Играя, 8-летний мальчик взял в руки пневматическую винтовку, которая стояла в комнате без присмотра, и совершил один выстрел. По неосторожности он попал в левый глаз своей старшей сестре, которая в тот момент находилась в ванной комнате. Девочка потеряла сознание и в тяжелом состоянии была доставлена в реанимацию.

Как выяснили правоохранители, пневматическая винтовка принадлежит 23-летнему мужу старшей сестры обоих детей.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 статьи 128 Уголовного кодекса Украины - неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение.

Следователи также рассматривают возможность открытия производства по статье 166 Уголовного кодекса Украины - злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство. Расследование продолжается.

Напомним, в Камянском, что в Днепропетровской области, 15-летний парень случайно застрелил товарища во время демонстрации ему дяди ружья.

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