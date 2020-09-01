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На Хмельниччині 8-річний хлопчик вистрелив в око сестрі з гвинтівки

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. На Хмельниччині 8-річний хлопчик з гвинтівки вистрелив в око своїй 10-річній сестрі. Дівчинка у важкому стані перебуває у реанімації. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Хмельницькій області.

На Хмельниччині 8-річний хлопчик вистрелив в око сестрі з гвинтівки

“Про 10-річну дівчинку, яку без свідомості з кульовим пораненням ока у районну лікарню привезла карета швидкої допомоги, до Старокостянтинівського відділу поліції повідомила чергова медсестра. До медичного закладу одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка з’ясувала, що поранення дитині заподіяв молодший брат”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що трагедія сталася 31 серпня близько 22:00 години в одному із сіл Старокостянтинівського району. Граючись, 8-річний хлопчик взяв до рук пневматичну гвинтівку, яка стояла в кімнаті без нагляду, та здійснив один постріл. З необережності він влучив у ліве око своїй старшій сестрі, яка тієї миті знаходилась у ванній кімнаті. Дівчинка втратила свідомість і у важкому стані її доставили до реанімації.

Як з’ясували правоохоронці, пневматична гвинтівка належить 23-річному чоловікові старшої сестри обох дітей.

Наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 статті 128 Кримінального кодексу України — Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Слідчі також розглядають можливість відкриття провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України — Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування. Розслідування триває.

Нагадаємо, у Кам’янскому, що на Дніпропетровщині, 15-річний хлопець випадково застрелив товариша під час демонстрування йому дядькової рушниці.

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