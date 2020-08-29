На Дніпропетровщині підліток застрелив товариша з мисливської рушниці

“... 28 серпня близько 20:30 15-річний підліток взяв до рук мисливську рушницю родича, яка лежала на шафі, поза межами сейфу. Під час необережного поводження зі зброєю хлопець випадково вистрелив у бік приятеля. В результаті 15-річний хлопець отримав смертельне поранення голови та загинув на місці”, — сказано у повідомленні.

Наразі вогнепальну зброю вилучили. За даним фактом поліція відкрила кримінальні провадження за ч.1 ст. 119 (вбивство через необережність) та ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів ) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Житомирщині 13-річний хлопчик покінчив життя самогубством, застрелившись із мисливської гвинтівки батька.