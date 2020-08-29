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В Днепропетровской области подросток застрелил товарища из охотничьего ружья

Киев • УНН

 • 14370 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. В Каменском, что в Днепропетровской области, 15-летний парень случаях застрелил товарища во время демонстрации ему ружья дяди. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

В Днепропетровской области подросток застрелил товарища из охотничьего ружья

"... 28 августа около 20:30 15-летний подросток взял в руки охотничье ружье родственника, которое лежало на шкафу, вне сейфа. Во время неосторожного обращения с оружием парень случайно выстрелил в сторону приятеля. В результате 15-летний парень получил смертельное ранение головы и погиб на месте", - говорится в сообщении.

Сейчас огнестрельное оружие изъяли. По данному факту полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 119 (убийство по неосторожности) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Житомирской области 13-летний мальчик покончил жизнь самоубийством, застрелившись из охотничьего винтовки отца.

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