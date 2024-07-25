На Херсонщине завершается строительство оборонительных рубежей. Уже выполнили строительные работы на 97%. Для возведения фортификаций в области правительство в этом году выделило более 2 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

Сегодня премьер осмотрел процесс строительства фортификационных сооружений на Херсонщине.

"По запросу командования Вооруженных сил постоянно строим и улучшаем оборонительные рубежи. Председатель ОВА доложил о работах в этом направлении. На Херсонщине состояние выполнения строительных работ сейчас составляет 97%", - написал Шмыгаль в Telegram.

Премьер указал, что возведение фортификаций - приоритетная задача для каждого руководителя прифронтовых регионов. На строительство оборонительных рубежей правительство в этом году выделило Херсонской области более 2 млрд грн.

Шмигаль оглянув будівництво фортифікацій у Запорізькій області