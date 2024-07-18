Во время рабочей поездки в Запорожскую область Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль осмотрел процесс сооружения фортификационных укреплений и заслушал доклад главы ОВА по этому вопросу, передает УНН со ссылкой на сообщение Кабмина.

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Как указано в сообщении, 1,4 млрд грн получила непосредственно Запорожская ОГА на строительство фортификаций. Всего в этом году для Запорожской области Правительство выделило на эти цели 2,4 млрд грн.

"Возведение оборонительных рубежей - один из ключевых приоритетов и часть ответственности областных голов. Ведь речь идет о защите жизни наших военных и о наших оборонительных возможностях", - отметил Шмыгаль.

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Также в Запорожье Премьер-министр почтил память павших защитников и защитниц Украины, которые отдали жизнь во время защиты государства от российской полномасштабной агрессии.

"Мы в вечном долгу перед их отважностью и самопожертвованием. Вечная слава героям!" - отметил Денис Шмыгаль.