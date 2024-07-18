Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетил Запорожскую область, где осмотрел строительство фортификаций. На эти цели правительство выделило 2,4 млрд грн, из которых 1,4 млрд грн получила непосредственно Запорожская ОГА.
Во время рабочей поездки в Запорожскую область Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль осмотрел процесс сооружения фортификационных укреплений и заслушал доклад главы ОВА по этому вопросу, передает УНН со ссылкой на сообщение Кабмина.
Детали
Как указано в сообщении, 1,4 млрд грн получила непосредственно Запорожская ОГА на строительство фортификаций. Всего в этом году для Запорожской области Правительство выделило на эти цели 2,4 млрд грн.
"Возведение оборонительных рубежей - один из ключевых приоритетов и часть ответственности областных голов. Ведь речь идет о защите жизни наших военных и о наших оборонительных возможностях", - отметил Шмыгаль.
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Также в Запорожье Премьер-министр почтил память павших защитников и защитниц Украины, которые отдали жизнь во время защиты государства от российской полномасштабной агрессии.
"Мы в вечном долгу перед их отважностью и самопожертвованием. Вечная слава героям!" - отметил Денис Шмыгаль.