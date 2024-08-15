В Херсонской области войска рф атаковали Антоновку: ранена 50-летняя женщина
Киев • УНН
В Херсонской области российские войска снова обстреляли Антоновку. В результате атаки 50-летняя женщина получила взрывную травму, контузию и ранение головы, ей оказана медицинская помощь на месте.
В Херсонской области российские войска снова обстреляли Антоновку. В результате вражеской атаки пострадала 50-летняя женщина, сообщили в Херсонской ОВА в четверг, пишет УНН.
российские войска в очередной раз атаковали Антоновку. Около 13:00 под вражеский удар попала 50-летняя женщина. Она получила взрывную травму, контузию и осколочное ранение головы
Бригада "скорой", как сообщается, оказала ей медицинскую помощь на месте.
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