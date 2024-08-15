Количество погибших и пострадавших из-за вражеского удара по Херсону 14 августа возросло - в больнице умер раненый волонтер, а к медикам обратилась 17-летняя девушка, сообщил в четверг глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

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"Ночью в больнице умер еще один из раненых вчера в Днепровском районе мужчин - Владислав Завтур. Ему был 61 год", - написал Мрочко в Telegram.

По его словам, благотворительный фонд "Маве Хиляль Украина" потерял сразу двух волонтеров. "Вчера, когда они раздавали бесплатную воду херсонцам, российские террористы атаковали с дрона. Водитель Андрей Студинский погиб на месте. Владислав Завтур умер через несколько часов", - добавил глава городской военной администрации.

Также, по словам Мрочко, сегодня за медицинской помощью обратилась 17-летняя девушка. "У нее диагностировали минно-взрывную травму, контузию и сотрясение головного мозга. Получила она их вчера во время вражеского обстрела Днепровского района Херсона", - сообщил глава ГВА.

На Херсонщине ночью уничтожили 8 "шахидов", из-за атак РФ есть погибший и 13 раненых