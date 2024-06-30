На Херсонщине в результате вражеских обстрелов 1 человек погиб, 5 человек получили ранения

Противник нанес удар по жилым кварталам Херсонщины, в результате чего 1 человек погиб и 5 человек получили ранения. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Широкая Балка, Дарьевка, Томина Балка, Станислав, Днепровское, Камышаны, Белозерка, Новодмитровка, Надднепрянское, Новотягинка, Берислав, Тягинка, Золотая Балка, Нововоронцовка, Осокоровка, Новоберислав, Ольговка, Михайловка, Вировка, Томарино, Бургунка, Казацкое и город Херсон - проинформировал Александр Прокудин.

По информации, оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области, повредив 2 многоэтажки и 11 частных домов. Кроме того, было зафиксировано попадание в магазин и гаражное помещение, повреждены автомобили.

К сожалению, в результате агрессии захватчиков 1 человек погиб, еще 5 человек получили ранения.

На Херсонщине в результате вражеских обстрелов были ранены 2 мирных жителей