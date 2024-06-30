На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів 1 людина загинула, 5 осіб отримали поранення
Київ • УНН
Ворог завдав ударів по житлових кварталах Херсонської області, внаслідок чого 1 людина загинула та 5 осіб отримали поранення. Також було пошкоджено 2 багатоповерхівки, 11 приватних будинків, магазин, гараж та автомобілі.
Противник завдав удару по житлових кварталах Херсонщини, в результаті чого 1 людина загинула та 5 осіб отримали поранення. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Широка Балка, Дар'ївка, Томина Балка, Станіслав, Дніпровське, Комишани, Білозерка, Новодмитрівка, Наддніпрянське, Новотягинка, Берислав, Тягинка, Золота Балка, Нововоронцовка, Осокорівка, Новоберислав, Ольгівка, Михайлівка, Вірівка, Томарине, Бургунка, Козацьке та місто Херсон
За інформацією, окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області, пошкодивши 2 багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Крім того, було зафіксовано влучання в магазин та гаражне приміщення, пошкоджені автомобілі.
На жаль, внаслідок агресії загарбників 1 людина загинула, ще 5 осіб дістали поранення.
На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів було поранено 2 мирних мешканців29.06.24, 00:13 • 26298 переглядiв