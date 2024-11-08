В Херсонской области россияне ударили по музею и аптеке, утром убили мужчину: показали последствия
Киев • УНН
В результате российских обстрелов Херсонской области погиб 74-летний мужчина и умерла раненая ранее женщина. Повреждены жилые дома, музей и инфраструктура в 16 населенных пунктах.
В результате обстрела российских войск Херсонской области утром погиб 74-летний мужчина, за прошедшие сутки в больнице умерла раненая ранее женщина. Повреждены жилые дома, музей и инфраструктура, сообщили в Херсонской областной прокуратуре и ГУНП в области в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным прокуратуры, сегодня, 8 ноября, около 10:00 российская армия обстреливала из артиллерийского оружия населенные пункты Херсонской общины. В результате вражеской атаки погиб 74-летний местный житель. В момент взрыва снаряда мужчина находился на улице.
Как сообщили в ГУНП в области, за прошедшие сутки войска рф в очередной раз обстреляли правобережье Херсонской области из артиллерии и БПЛА различных типов. От вражеских атак страдали Херсон и еще 15 населенных пунктов области, по данным председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина.
По информации полиции, повреждения получили три частных и четыре многоэтажных дома, здание музея, объект критической инфраструктуры, три автомобиля, парикмахерская и аптека.
российские военные атаковали беспилотником Берислав, ранен 57-летний мужчина. В Змиевке, Станиславе, Никольском из-за ударов рф есть разрушения домов.
Из-за артиллерийского обстрела центра Херсона повреждено здание музея и многоэтажный дом. Ночью из артиллерии противник бил по микрорайону "Таврический". Снарядами повреждены три многоэтажных дома, парикмахерская, аптека, остановка общественного транспорта и три автомобиля. Обошлось без пострадавших.
"В медучреждении умерла 69-летняя херсонка, которая была ранена во время российского артобстрела 17 октября. Несколько недель врачи боролись за ее жизнь, но травмы оказались слишком тяжелыми", - отметили в полиции.
"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 - получили ранения", - написал Прокудин в Telegram данные за минувшие сутки.