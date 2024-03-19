В Херсонской области россияне сбросили взрывчатку с дрона на машину: ранены два человека

В Херсонской области сегодня утром российские войска сбросили взрывчатку с беспилотника на автомобиль, в результате чего пострадали два человека, сообщили в Херсонской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 19 марта около 11:00 на автодороге в Нововоронцовской громаде Бериславского района оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль.

"В результате этого два человека получили ранения. Они доставлены в больницу", - сообщили в прокуратуре.

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