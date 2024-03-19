В Херсонской области россияне сбросили взрывчатку с дрона на машину: ранены два человека

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
  •  86920 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
  •  152788 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  136059 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

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Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  132848 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  131680 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191512 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  190947 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187748 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170681 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

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"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117897 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

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13 марта 2024, 09:59  •  376429 просмотра

В Херсонской области россияне сбросили взрывчатку с дрона на машину: ранены два человека

19 марта около 11:00 в Нововоронцовской громаде Бериславского района российские оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на автомобиль, в результате чего пострадали два человека, которых госпитализировали.

Война •   •  9605 просмотра
В Херсонской области россияне сбросили взрывчатку с дрона на машину: ранены два человека

Главаря "лнр" будут судить за проведение псевдовыборов на оккупированных территориях Луганщины

Самопровозглашенный "глава лнр" леонид пасечник обвиняется в проведении незаконных выборов на временно оккупированных территориях Луганской области.

Война •   •  10270 просмотра
Главаря "лнр" будут судить за проведение псевдовыборов на оккупированных территориях Луганщины

Эстония объявила российского дипломата персоной нон грата и высылает его из соображений безопасности

Эстония высылает сотрудника российского посольства с дипломатическим статусом, которого объявила персоной нон-грата. Также в МИД страны сообщили, что российские спецслужбы координируют гибридные операции против безопасности Эстонии.

Новости Мира •   •  8118 просмотра
Эстония объявила российского дипломата персоной нон грата и высылает его из соображений безопасности

ГУР помогает российским добровольческим формированиям в борьбе с путинским режимом - Юсов

Главное управление разведки Министерства обороны Украины помогает российским добровольческим формированиям, которые воюют против путинского режима за освобождение россии.

Война •   •  11536 просмотра
ГУР помогает российским добровольческим формированиям в борьбе с путинским режимом - Юсов

Легкий и удобный доступ к актуальным документам: МХП внедрила в собственном ритейле цифровой уголок потребителя

МХП внедрила цифровой уголок потребителя с QR-кодами в своих розничных магазинах, что обеспечивает легкий и удобный доступ для клиентов.

Новости Бизнеса •   •  9394 просмотра
Легкий и удобный доступ к актуальным документам: МХП внедрила в собственном ритейле цифровой уголок потребителя

Операция в Ирпене рассекла группировку рф и стала переломной в обороне столицы Украины - Буданов

Операция в Ирпене разделила российскую группировку, атаковавшую Киев, на две части, став переломным моментом в обороне украинской столицы.

Война •   •  18626 просмотра
Операция в Ирпене рассекла группировку рф и стала переломной в обороне столицы Украины - Буданов

Под руководством Ким Чен Ына: в КНДР провели испытания сверхбольших реактивных систем залпового огня

Северная Корея под руководством Ким Чен Ына провела учебные стрельбы своих сверхбольших реактивных систем залпового огня. Ким назвал это одним из "основных ударных средств" своей армии.

Новости Мира •   •  15444 просмотра
Под руководством Ким Чен Ына: в КНДР провели испытания сверхбольших реактивных систем залпового огня

"Рамштайн-20": Германия анонсировала новый пакет помощи для Украины, Эстония заявила о "вариантах" по боеприпасам

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине, а Эстония - про потенциальное дополнительное финансирование на снаряды, накануне встречи в Рамштайн, посвященной вопросам обороны Украины.

Война •   •  16806 просмотра
"Рамштайн-20": Германия анонсировала новый пакет помощи для Украины, Эстония заявила о "вариантах" по боеприпасам

SpaceX запустила на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

SpaceX запустила на орбиту из Калифорнии еще 22 интернет-спутника Starlink, доведя общее количество спутников до более чем 5500.

Новости Мира •   •  13966 просмотра
SpaceX запустила на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Из белгородской области рф решили вывезти около 9 тысяч детей

Около 9 000 детей будут эвакуированы из белгородской области россии из-за ситуации с безопасностью и обстрелов.

Новости Мира •   •  12920 просмотра
Из белгородской области рф решили вывезти около 9 тысяч детей