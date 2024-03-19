Вражеский обстрел пригорода Херсона: количество пострадавших увеличилось до трех

В результате обстрела российскими войсками Херсонщины сегодня пострадали трое мужчин. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Под вражеский обстрел на дороге между Антоновкой и Садовым попали трое гражданских. Это мужчины, 21, 44 и 27 лет - говорится в сообщении ОВА.

Как отмечается, у всех троих - легкие травмы. После оказания медицинской помощи, они будут проходить лечение амбулаторно.

Ранее УНН сообщал об одном пострадавшем из-за вражеского обстрела пригорода Херсона.